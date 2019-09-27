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İlk finalist Slovenya

Polonya'yı 3-1 mağlup eden Slovenya, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi.

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27/09/2019

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İlk finalist Slovenya

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun yarı finalinde ev sahibi Slovenya, Polonya ile karşılaştı. Slovenya, 25-23, 24-26, 25-22 ve 25-23'lük setlerle mücadeleyi 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Slovenya'nın finaldeki rakibi, 28 Eylül Cuma günü TSİ 22.00'de Sırbistan ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçıyla belli olacak.

27/09/2019 11:12

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TAGS: slovenya, polonya, avrupa voleybol şampiyonası, erkekler, haber kıbrıs
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