Bebekli ailelere uzmanından tatil tavsiyeleri

Bayram zamanında bebekleri ile tatile çıkmayı düşünen ailelere tavsiyeler veren Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, havuz yerine denizin tercih edilmesinin ve bebekli aileleri düşünerek tasarlanmış otellerin seçilmesinin önem taşıdığını ifade etti. Ulaşım konusunda araba veya uçağın bebeği etkilemeyeceğini, ancak yolculuk esnasında bebeğin konforunun sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.Havuzlardaki sterilizasyon yetersiz olabilir





Ailelerin bebekleri deniz ya da havuza sokmanın riskli olup olmadığını merak ettiklerini belirten Uzman Klinik Psikolog Özçelik, deniz veya havuza sokarken öncelikle bebeğin başını dik tutabileceği gelişim seviyesinde olması gerektiğine dikkat çekti. Özçelik, “Havuzlardaki sterilizasyon işlemleri zaman zaman yetersiz olabiliyor. Bu noktada bebeğin sağlığı açısından daha hijyenik olması adına deniz tercih edilebilir. Bunun yanı sıra, bebeğin havuz suyunu yutmamasına dikkat etmek gereklidir” dedi.