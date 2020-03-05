Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili son durumu açıkladı.

Son 24 saatte 184 rejim askeri daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir."

05/03/2020 10:29