Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi
Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
05/03/2020
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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili son durumu açıkladı.
Son 24 saatte 184 rejim askeri daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir."