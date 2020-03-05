Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

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05/03/2020

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Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi
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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili son durumu açıkladı. 

Son 24 saatte 184 rejim askeri daha etkisiz hale getirildi. 

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi: 

"Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir."

05/03/2020 10:29
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