İran'da Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: En az 27 ölü

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırıda 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. IRNA, saldırının Sistan ve Belucistan eyaletinde, Zahedan ve Kaş kentlerini bağlayan yolda düzenlendiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları karargahından yapılan açıklamada, intihar saldırısının "patlayıcı yüklü bir otomobil" ile düzenlendiği bildirildi.

Reuters ajansına göre Pakistan sınırı yakınlarındaki bölgede bazı militan grupların ve uyuşturucu kaçakçılarının aktif oldukları biliniyor.

Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Ali Fadavi 'bu saldırıya verilecek yanıtın sadece ülke sınırları içinde kalmayacağını' söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangir, bu saldırının ardından terörizme karşı 'acımasız' bir mücadele verileceğini aktardı.

Ceyş el Adl üstlendi

Saldırıyı, Sünni militan grup Ceyş el Adl üstlendi. Grup, otobüsteki "40 yolcunun tümünün" öldüğünü iddia etti.

Ülkede Pazartesi günü İslam Devrimi'nin 40. yıl dönümü kutlanmıştı.

Geçen yıl Aralık ayında liman kenti Çabahar'da düzenlenen bir saldırıda 2 kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, radikal Sünni gruplara istinaden "yabancı destekli teröristleri" suçlamıştı.

İran'da son dönemin en kanlı saldırısı ise Eylül ayında ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentinde bir askeri geçit töreni sırasında düzenlenmiş, saldırıda 24 kişi ölmüştü.

Geçen yıl Temmuz ayında ise Irak sınırında bir Devrim Muhafızları üssüne saldırı düzenlenmişti.

Bu saldırı sonucu da en az 10 kişi ölmüştü.

Sistan ve Belucistan eyaletinde Şii ve Sünni nüfus bir arada yaşıyor.

Beluci silahlı gruplar, Pakistan ile uzun sınır, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, ayrımcılık gibi sorunların yanı sıra halkın yerel ve merkezi hükümete karşı hoşnutsuzluğunun bölge güvenliğini etkilediği ifade ediliyor.