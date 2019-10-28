Kazakistanlı sanatçıların resim sergisi, Bakan Taçoy tarafından açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Sagin Abzalov ile Yasbi Agitayev'e ait eserlerden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sergiler 8 Kasım Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar Sagin Abzalov ve Yasbi Agitayev ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçılara Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne katkılarından dolayı “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi.

Sergi 8 Kasım 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda izlenebilecek.

28/10/2019 17:25