Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem

Avrupa Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre 09:10 sularında Arnavutluk 6,3 büyüklüğünde ikinci bir depremle daha sallandı. İlk belirlemelere göre en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 200'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, bugün sabah saat 05.54 sıralarında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısı olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

26/11/2019 10:19