Norveç uçağında bomba alarmı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 10.09'da kalkan Norwegian Air'e ait DY4321 sefer sayılı Boeing-737-8JP tipi uçak, 10.39'da Stockholm Arlanda Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçakta 169 yolcunun bulunduğu açıklandı. Yolcular, bomba ihbarı yapılan uçaktan fotoğraf paylaştı.

Stockholm emniyetinden Towe Hagg, “Arlanda Havaalanı'ndan bir uyarı alarmı aldık ve şu anda daha fazla bilgi toplamaya çalışıyoruz.” dedi.

Olay yerinde polis ve ambulanslar önlem amaçlı hazır bekletiliyor.

Kaynak: Expressen