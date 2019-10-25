Kerkük'te DAEŞ saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı

Terör örgütü DAEŞ'in Irak'ın Kerkük kentinde düzenlediği saldırıda 2 polis öldü, 3 polis yaralandı. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DAEŞ'li teröristlerin Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında Irak Federal Polis Gücü'ne ait bir kontrol noktasını hedef aldığını belirtti. Kamil, hafif silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiğini, 3'ünün de yaralandığını aktardı. Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor. Terör örgütü DAEŞ'in salı günü Salahaddin vilayetine bağlı Samarra bölgesinde düzenlediği saldırıda da polis teşkilatında görevli bir general hayatını kaybetmişti.

25/10/2019 16:28