Kamerun'da 79 öğrenci kaçırıldı

Kamerun'da olay kuzeybatı bölgesindeki bir Hristiyan Presbiteryen okulunda yaşandı.



Okulu basan ve ayrılıkçı oldukları düşünülen kişiler, yaşları 11 ile 17 arasında değişen 79 öğrenci ile üç personeli kaçırdı.



Kendilerine "Amba oğlanları" ismini veren grup, sosyal medyadan kaçırılan çocukların yer aldığı bir video paylaştı.



Videoda öğrencilerin kameraya karşı kendi ve ebeveynlerinin isimlerini söylerken görülüyor.



Ülkenin kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde kurmak istedikleri Ambazonia devletine atıfta bulunan silahlı kişiler, videoda çocukların "mücadele sona erdiğinde" serbest bırakılacaklarını söyledi.