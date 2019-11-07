Birlikten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üretici temsilcilerinden oluşan 35 kişilik heyet, Adana’da ziyaretlerde de bulundu.

Heyet, Adana’da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu, Seyhan – Adana Ziraat Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu, Tüyap Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı, Tüyap Genel Sekreter Yardımcıları ve Tüyap Adana Genel Sekreteri ile bir araya geldi.

Görüşmeler sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarım sektörlerindeki çalışmalar, politikalar, destekleme modelleri ile birlikte alet ve ekipmanlarındaki yenilikler değerlendirildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı da ziyaret eden Kelle ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk çiftçisinin dünü, bugünü ve geleceği ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaret esnasında Tüyap ile gerçekleştirilen işbirliğinin önemine işaret ederek, fuarların üreticilerin gelişimlerine sağladığı katkının önemine vurgu yapıldı. Görüşmede ayrıca “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerinin bağlarının güçlenerek devam edilmesi temennisinde” bulunuldu.

07/11/2019 17:29