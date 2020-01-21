LBO Çocuk ve Gençlik Korosu'ndan yeni yıl konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Gençlik Korosu, perşembe akşamı yeni yıl konseri verecek. Konser, Türk Maarif Koleji Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda saat 19:30’da ücretsiz gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer yönetiminde sahne alacak LBO Çocuk ve Gençlik Korosu’nun Yeni Yıl Konseri’nde Ercüment Şeker de piyanosuyla koroya eşlik edecek.

21/01/2020 14:42