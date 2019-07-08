Justin Bieber yine meydan okudu: Bu, Tom Cruise'un kafası olabilirdi

dövüş sanatları organizasyonu 'Ultimate Fighting' Şampiyonası’nın (UFC) meşhur sekizgen ringinde 57 yaşındaki Cruise ile dövüşmek istediğini söyleyen 25 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, dün Instagram hesabından paylaştığı bir video ile ABD'li oyuncuya tekrardan meydan okudu.

Bieber, son günlerde sosyal medyada ünlülerin de dahil olduğu bir tekmeyle şişe kapağı açma akımı 'şişe kapağı challenge' gerçekleştirdiği bir videosunu paylaştı.

Videoda Bieber'ın şişenin kapağına tekme atarak açmadan önce 'Bu, Tom Cruise'un kafası olabilirdi' dediği duyuluyor.

Genç şarkıcının meydan okumayı bir adım ileri götürerek Cruse'un yanında geçen sene evlendiği Hailey (Baldwin) Bieber'e de meydan okuduğu görüldü. Zira, Bieber videosunun altına "Tom Cruse ile Hailey Bieber'ı aday olarak gösteriyorum" diye yazdı.