Lefkoşa Kaymakamlığı uyardı

2-13 Aralık tarihlerinde bazı bölgelerde topçu atışları yapılacak

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29/11/2019

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Lefkoşa Kaymakamlığı uyardı

Lefkoşa Kaymakamlığı, 2-13 Aralık tarihlerinde (her iki tarih dahil) bazı bölgelerde topçu atışı yapılacağından atış alanlarına girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, atış yapılacak saatler ve bölgeler şöyle; 

“08.30-18.00 saatleri arasında batıda Beyköy-Değirmenlik hattı uzanımı, doğuda; Yeniceköy-Kalavaç köyü 1Km Doğusu, Alevkaya Orman Bölge Şefliği 2 Km doğusu hattı uzanımı, kuzeyde, Meryem Kaya Tepe-Gölek Sırtı 1 Km güneyi- Karaağaç Köyü 1 Km güneyi uzanımı hattı; güneyde Beyköy-Yeniceköy-Geçitkale hattının kuzeyi.”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Can ve mal güvenliği açısından atış alanına girilmemesi önemle duyurulur.”

29/11/2019 17:49
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TAGS: habr, kıbrıs, topçu atışı, lefkoşa
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