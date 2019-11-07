Chris Brown kişisel eşyalarını bahçesinde sattı

Ünlü rap şarkıcısı Chris Brown, kişisel eşyalarını, ABD’nin Los Angeles şehrindeki San Fernando Vadisi’nde bulunan evinin bahçesinde satışa çıkardı.

Brown’ın Instagram ve Twitter sayfalarından yaptığı iki günlük satış etkinliği duyurusu üzerine, yüzlerce hayranı evine akın etti ve ünlü şarkıcının bir eşyasına sahip olabilmek için saatlerce sırada bekledi.

Şarkıcının bazı hayranları, sırf onun bir eşyasını alabilmek için ABD’nin farklı şehirlerinden Los Angeles’a gittiğini söyledi.

Breezy takma adıyla anılan 30 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, müzik sahnesine ilk olarak 2005’te çıktı ve 2011’de En İyi R&B Albümü dalında Grammy kazandı.



Şarkıcının yeni albümü Indigo, haziran ayında ayında piyasaya çıktığında listelerde bir numaraya yükseldi.

07/11/2019 16:50