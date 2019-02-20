Adalarını 2 günlüğüne 'kapatacaklar'

Soğuk iklimi ve kapalı havasıyla bilinen Faroe Adaları yılın yaklaşık 300 günü yağış alıyor. Koyun nüfusunun insan nüfusundan fazla olduğu adada, 50 bin kişi yaşıyor.

Son beş yıl içinde adalara gelen turist sayısında yüzde 10'luk bir düşüş olması alarma neden oldu. Takım adaları turizm için çekim noktası haline getirmek isteyen adalılar, turizm kurulunun yöneticisi Guðrið Højgaard öncülüğünde kolları sıvadı.

İKİ GÜNLÜK ÇALIŞMA KARŞILIĞI KALACAK YER

26-28 Nisan tarihleri arasında adayı ‘kapatacak' proje kapsamında, turistlerden oluşan 100 gönüllüye turizmde kullanılan tesisleri geliştirmek gibi görevlerde çalışma karşılığında bedava ulaşım ve kalacak yer sağlanacak. Bu hafta sonu boyunca gönüllüler ve ada sakinleri yol işaretlerini belirlemek, turist rotalarını işaretlemek, adanın görmeye değer noktalarına ulaşımı kolaylaştırmak gibi konularda işbirliği yapacak.

Öte yandan yine turizmi teşvik etmek için Instagram'dan ‘visitfaroeislands' hesabından paylaşılan karelerde de Faroe Adaları'nın doğal güzelliği gözler önüne seriliyor. Hesaptan adaların ‘Yüzüklerin Efendisi' filmindeki benzer manzaraları, sembolü haline gelen koyunları ve geleneksel yemeği olan asılarak rüzgârda kurutulmuş tuzlu et gibi pek çok değişik paylaşım yapılıyor.

KOYUNLARA KAMERA BAĞLAMIŞLARDI

Projenin öncüsü Højgaard, ABD merkezli politika alanında uzmanlaşmış gazetecilik organizasyonu olan Politico tarafından ‘2019'da dünyayı şekillendirmesi beklenen 28 kişi' arasında gösteriyor. Højgaard ve ekibi daha önce de Google'ın harita çıkarmakta başarısız olması üzerine koyunlara kamera taktıkları bir proje geliştirmişti. Google Street View'dan esinlenerek ‘Sheep View 360' adı verilen projeyle adanın haritalarda görünmesi sağlanmıştı.