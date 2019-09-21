Ses Tonunuz Kişisel Özellikleriniz Hakkında İpucu Veriyor!

1. Girişkenlik

Sesiniz dışa dönük mü yoksa içe dönük mü olduğunuzu gösterebilir. Yapılan bir çalışmada dışa dönük olanların daha hızlı ve daha yüksek sesle konuştuğu, içe dönük olanların ise aksine, düşüncelerini daha sessiz ve daha yavaş bir şekilde ifade ettiği ortaya çıktı.

2. Güvenilirlik

Basit bir 'Merhaba!' insanlara ne kadar güvenilir olduğunuz konusunda bilgi verebilir. Yapılan bir çalışmada katılımcılara bu kelimenin 64 versiyonu dinletildi. Neredeyse tüm katılımcılar, kelimenin sonunu daha yüksek söyleyen erkeklerin daha güvenilir olduğunu söyledi. Kadınlar için ise tam tersi şekilde, kelimenin sonunu daha düşük tonda söyleyenlerin daha güvenilir olduğunu ifade ettiler.

3. Boy

Sesiniz ne kadar uzun olduğunuzu gösterebilir. Bu konuda iki farklı çalışma yapıldı. Öncelikle katılımcılara, aynı cinsiyetten iki kişinin aynı şeyleri söylerken kaydedilen sesleri dinletildi. Katılımcılardan hangisinin daha uzun olduğunu belirlemeleri istendi. İkinci çalışmada ise farklı boylardaki 5 kişinin aynı şeyi okurken kaydedilen sesleri dinletildi ve katılımcılardan bu 5 kişi arasında bir boy sıralaması yapmaları istendi.

Katılımcıların %62,17'si daha uzun olan konuşmacıyı ayırt edebildi. Kişi ne kadar uzun olursa, sesi o kadar alçak ve tok olur.

4. Doğurganlık

Adet döngüsünün sadece ruh halini ve hormonal durumu değil, aynı zamanda sesi de etkilediği ortaya çıktı. 69 kadının sesleri adet döngüsünün iki ayrı evresinde kaydedildi. Kadınlara doğurganlığın az olduğu dönemde ve yumurtlama dönemine yakın zamanda aynı cümle söyletildi. Sonuç olarak, yumurtlama döneminin yaklaşması ile sesin tonunun daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

5. Güç, kuvvet

Ses bir erkeğin fizik gücünü gösterebilir. Bir araştırmanın katılımcılarına, farklı ülkelerden gelen erkeklerin ana dillerinde yaptıkları konuşmaları dinletildi ve dinleyenlerden, seslerin sahiplerinin güçlerini değerlendirmeleri istendi. Sonuç olarak, erkeklerin ne kadar güçlü olduklarını doğru bir şekilde belirleyebildiler. Daha güçlü olanların daha derin, tok bir sesi vardı.

6. Profesyonellik

Sesinizin kariyeriniz üzerinde bir etkisi olabilir. Bir çalışmada, ses tonunda titreme olan kişilerin daha az eğitimli ve daha az yetkin oldukları kabul edildiği sonucuna varılmış. Bu özellikle kadınlar için geçerlidir. Bu durum iş görüşmelerinde işverenin kararını büyük ölçüde etkileyebilir.

7. Parkinson hastalığı

Sesteki değişiklikler Parkinson hastalığına işaret ediyor olabilir. Yapılan çalışmada 30 hastanın sesleri, hastalığın farklı evrelerinde kaydedildi. Elde edilen sonuçlara göre başlangıçta konuşma yavaşlıyor, ses tonu düşüyor ve nefes darlığı görülüyor. İnsanlar tekdüze konuşmaya başlıyor ve sonraki aşamalarda titremeler daha belirgin hale geliyor.

21/09/2019 10:31