Hisarköy Orkide Festivali Cumartesi başlıyor

Hisarköy Orkide Fesivali’nin açılışı saat 13.00’te köy meydanında yapılacak. 

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05/03/2020

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Hisarköy Orkide Festivali Cumartesi başlıyor
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10’uncu Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali 7 Mart Cumartesi başlıyor.
Lapta Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Hisarköy Orkide Fesivali’nin açılışı saat 13.00’te köy meydanında yapılacak. 
Orkide diyarına yürüyüşlerin cumartesi ve pazar sabahı saat 10.00’da yapılacağı festivalde, iki gün boyunca halk dansı, dans gösterileri, konserler yer alacak. Her iki günün sonunda festival ateşi yakılacak.

05/03/2020 11:33
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TAGS: Hisarköy, Orkide, Festivali, Cumartesi, haber, kıbrıs, başlıyor
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