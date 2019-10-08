Turistler Keşmir'e yeniden girebilecek

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine 2 Ağustos'tan bu yana giremeyen turistlerin, bölgeye yeniden girmesine izin verildiği bildirildi. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, güvenlik incelemesi sonrası, turistlere yönelik kısıtlamaların perşembe gününden itibaren kaldırılması kararı alındığı belirtildi. Cammu Keşmir yönetimi, 2 Ağustos'ta turistlerin ve Hint hacıların bölgeyi terk etmesini istemişti.

08/10/2019 14:28