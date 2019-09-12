Macron’un Portresini İndiren Çevreci Aktivistler Hakim Karşısında

Fransa'nın başkenti Paris'te bir film yapımcısı ile 8 çevreci aktivist, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kamu binalarında asılı portrelerini kaldırdıkları ya da çaldıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Çevreci sanıklar hakkında ilk duruşmada 75 bin euro para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemeye çıkarılan çevreciler, Fransa genelindeki belediye binalarından Macron'un 125 portresini indirdiklerini kabul etti.

Eylemciler bu hareketi Fransa hükümetinin karbon ayakizi hesaplamalarını yapmaya karar vermesinin 125 gün sürmesine dikkat çekmek amacıyla yaptıklarını belirtti.

Duruşma sonrası açıklamada bulunan 23 yaşındaki aktivist Felix Veve, "Tamamen meşru olduğumuzu ve bir an önce aklanacağımızı düşünüyoruz. Bununla birlikte kanunlarda olmasına rağmen yasalara uygun hareket etmeyen bir hükümet var. Hükümetin Paris İklim Anlaşması'na uymadığı düşüncesindeyiz. Bugün duruşmaya odaklandık ve neden burada olduğumuzu biliyoruz. Ancak iklim değişikliğiyle mücadele için insanları seferber etmeye ve adım atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Paris'teki duruşma öncesi çok sayıda kişi yargılanan eylemcilere destek vermek için toplandı.

Güvenik güçleri de mahkeme binasının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Aktivistler, belediye binalarında asılı olan portreleri alarak iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapılan protestolar sırasında ters çevirerek taşımışlardı.