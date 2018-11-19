Bakanlık, trafik güvenliği konusunda çalışma başlattı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, trafik güvenliği konusunda çalışmaya başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının çok hassas olduğu ve ehemmiyet verdiği trafik güvenliği konusunda çalışmaya başlandığı belirtilerek, “İlk günden beridir Bakanlık kapımızı bu konuda katkı koymaya hazır olan tüm kişi ve kuruluşlara açtık, açık tutmaya da devam ediyoruz. Trafik güvenliği olgusunu kişilerden veya gruplardan bağımsız olarak, belli bir tekel içerisinde olmadan halka yarar sonuçların elde edilebileceği yapı yaratmaya çalıştık” denildi.

Bakanlık açıklamasında,“Yılların ötelenmişliklerine ve kemikleşmiş statüko yapılara kısa sürede çözüm bulunamayacağının farkındayız. Ancak yılgınlık göstermeden ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sıkı sıkıya sarıldığı trafik güvenliği hassasiyeti çerçevesinde gerçek anlamda gönüllülük esasına uygun şekilde hareket etmeyi şiar edinmiş kişi ve kuruluşlarla bir takım gibi çalışmaya devam edeceği, bu kararlılığın bir hükumet politikası olduğu vurgulandı.