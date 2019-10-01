Dikkat elektrik kesintisi var!

Girne Beylerbeyi’nde bugün 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle sabah 10:00 ile öğleden sonra 15:00 saatleri arasında; Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi ve Ozanköy Mezarlık Bölgesi’nin elektrik enerjisinin kesik olacağı bildirildi.

01/10/2019 09:10