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Dikkat elektrik kesintisi var!

Girne Beylerbeyi’nde bugün elektrik kesintisi olacak.

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01/10/2019

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Dikkat elektrik kesintisi var!

Girne Beylerbeyi’nde bugün 10.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle sabah 10:00 ile öğleden sonra 15:00 saatleri arasında; Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi ve Ozanköy Mezarlık Bölgesi’nin elektrik enerjisinin kesik olacağı bildirildi.

01/10/2019 09:10

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TAGS: Girne, HABER, KIBRIS, Beylerbeyi’nde, bugün, 10.00-15.00 saatleri, arasında, elektrik, kesintisi, olacak.
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