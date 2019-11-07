Taçoy: Daha yaşanılır bir çevre ve organik yaşam için çalışıyoruz

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nde yer alan tanıtım etkinliğinde konuşan Bakan Taçoy, organik ürünlerin üretiminin önemine değindi.

‘Artık hayat çok daha farklı bir noktaya geldi’ diyen Taçoy, ülkede organik yaşam ve organik ürün yetiştiriciliğinin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Bakan Taçoy, organik yaşamı bir hayat felsefesi olarak kabul edenlerin sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek üreticilerin de ekonomik değeri yüksek olsa bile organik ürünlere daha fazla özen gösterme ihtiyacı hissettiğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, daha yaşanılır bir çevre ve daha organik bir yaşam için çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydetti.

Taçoy, ‘Ülkedeki akaryakıt kullanımı ve karbondioksit emisyonunu azaltabilme adına birçok projeyi ortaya koymaya başladık. Daha yaşanılır bir çevre ve daha organik bir yaşam için 2020-2023 yılları arasında kademeli olarak projelerimizi hayata geçirmek için çalışmaya başladık’ diye konuştu.

(BRT)

07/11/2019 17:06