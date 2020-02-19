İtalyan kasabası çocuğuyla gelenin kirasını ödeyecek: '1 euro taktiği yazlıkçıları çekti'

İtalya, uzun süredir popülasyonu düşen bölgelere nüfusu çekmek için '1 euro'ya ev' tatkiğini uyguluyor. Ancak ülkenin güneyindeki Campania bölgesinde bulunan Teora kasabasının belediye başkanı Stefano Farina, bu yöntemin işlevsel olmadığını belirterek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

1 euro'ya hatta bedavaya ev alanların bölgeye sadece yaz aylarında tatil yapmak için geldiğini söyleyen Farina "Bu nüfusu artırmaz insanların sürekli burada ikamet etmelerini sağlamalısınız. Çocukları burada okula gitmeli" dedi.

'En az bir çocukları olmalı'

Yeni projesi hakkında CNN'e konuşan Farina, yeni uygulamaya başvuru yapacak kişilerin en az bir çocuğu olması gerektiğini söyledi. En az üç yıl burada yaşama sözü veren ailelerin kiralarını karşılayacaklarını belirten Farina, bölgede evlerin aylık kirasının yaklaşık 200 euro olduğunu ifade etti.

Farina 'çocuk zorunluluğunu' ise şu cümlelerle açıkladı: "Bu olumsuz trendi tersine çevirmek istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Yeni aileler, küçülen topluluğumuzun yapı taşları olacak, bu yüzden daha fazla çocuğu olanları başvurmaya teşvik ediyoruz."

'Senede 2 çocuk doğuyor, 20 kişi ölüyor'

Kasabadaki nüfus azalmasının en üst seviyede olduğundan yakınan Farina, "Bir sene içerisinde kasabada doğan bebek sayısı iki. Ölenlerin sayısı ise yirmi" diye konuştu.

Toplam nüfusun 1500 olduğunu söyleyen Farina, 1980'de meydana gelen büyük bir depremden sonra bölgenin boşaldığını, o günden beri de eski haline dönemediğini ifade etti.

19/02/2020 10:35