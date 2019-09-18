Salih’ten Binatlı’ya sitem

Bonservisi Binatlı’da bulunan başarılı kaleci Salih Beyoğlu, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kulübü Binatlı’ya adeta sitem etti.

Salih’in paylaşımı şöyle; ‘’Geçen yıl lisansım elimde olup çok komik bir rakamda Binatlı Yılmaz Spor Kulübü'nde oynama tercihi ettim. Buna rağmen antrenmanlara gidebilmek için futbolu ön plana koyup kadrolu bir işten çıktım. Çok büyük fedakarlıklar yaptım. İyisiyle, kötüsüyle bu takımı sahip çıkıp ligde tuttuk. En önemlisi lige son 6 hafta kala Sn. Başkanımız tarafından aileme ve bana karşı çok ağır, kabul edilemeyecek küfürler edildi. Buna rağmen ben takımın en kötü gününde yanında oldum. Takım ve takım arkadaşlarımı yalnız bırakmadım. Fakat bu yıl oturup konuştuğumuz zaman hakkımı istedim ve bu rakam kulübe fazla geldiği için gelen tekliflere bana yardımcı olunacağı konusunda söz verildi. Fakat bugüne kadar kulübüm yalnızca kendi çıkarlarını ön planda tuttuğu için hiçbir takıma transfer olamadım. Futbol benim hobim değil, hayatımdır, ekmeğimdir, işimdir. Maalesef bizim ülkemizde biz futbolcuların hiçbir haklarının olmamasından dolayı her yıl aynı sorunları yaşıyoruz. Biz kulüblerin kölesi değiliz. Bizim değerimiz bu kadar basit olmamalı. Hele de bu kadar büyük fedekarlıklar yaptığım bu kulüp benim futbol hayatımla oynamamalı...’’