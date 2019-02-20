Anastasiadis hellim dosyası konusunda Juncker’e mektup gönderdi

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Hellim”in Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak AB tarafından onaylanması için yapılan başvurunun ileri götürülmesi talebiyle AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Anastasiadis’ten Juncker’e Çağrı – Hellim Blok – Hellim Dosyanın, Kıbrıs Sorunundan ve Yeşil Hat Tüzüğü’nden Ayrılması İçin Mektup” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e bir mektup göndererek, 2015 yılından beridir beklemede olan Hellim Dosyasının onaylanması talebinde bulunduğunu yazdı.

AB Komisyonu’nun “Hellim Dosyası” için başvuru dilekçesini 28 Temmuz 2015’te kamuoyuna duyurduğunu ancak o günden beridir dosyanın sürüncemede beklediğini hatırlatan gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Anastasiadis’in Juncker’e konu hakkında mektup gönderdiğini iddia etti.

Habere göre, Anastasiadis mektubunda Juncker’den hellim dosyasının onaylanmasını talep etti.

Gazete, diğer ülkelerin AB Komisyonu’na yaptıkları benzer başvuruların on ay gibi bir sürede sonuçlandırılmakta olduğunu ancak hellim dosyasının Kıbrıs sorunu ve Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilişkilendirilmesi sebebiyle üç buçuk yıldır beklemede kaldığını vurguladı.

Hellim konusunun dün Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Tarım Komitesi’nde ele alındığını aktaran gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanı Kostas Kadis’in komitede yaptığı konuşmada, Anastasiadis’in mektubuna açıkça değinmemesine karşın perde gerisinde gerçekleştirdikleri girişimlerden söz ettiğini yazdı.

Kadis, hellim dosyasının teknik açıdan onaylandığını ancak siyasi bir kararla blokede bulunduğunu ifade ederek menşe tescilinin Kıbrıs sorunu ve Yeşil Hat tüzüğüyle ilişkilendirilmesinin ilk kez görülen bir şey olduğunu ve AB’nin kanunlarında böyle bir şeyin yer almadığını iddia etti.

Gazete, söz konusu toplantıda süt ve süt ürünleri üreticileriyle hayvancıların da hazır bulunduklarını, komite üyesi Rum siyasi partilerinin temsilcilerinin ise toplantı sonrasında yaptıkları açıklamalarda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu konudaki politikasını eleştirdiklerini aktardı.

Toplantıda ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sahip olduğu Hellim peynirinin AB ticari markasını İngiltere’de kaybetmesi konusu da ele alınırken, Kıbrıs Cumhuriyeti Hukuk Dairesi’nin AB ticari markasının korunması için her türlü girişim ve eylemi gerçekleştirmekte olduğu vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis, “Hellim Başka Kıbrıs Sorunu Başka Şey”; Alithia “Kurtarma İçin Hukuki Mücadeleler”; Haravgi “Hellim Markasının Kaybedilmesi Kurban Arıyorlar”.

(TAK)