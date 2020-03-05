California'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD’nin California eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükselmesinin ardından eyalette acil durum ilan edildi.

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05/03/2020

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California'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
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Çin’den yayılan koronavirüsde dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ve vaka sayısı artıyor.

Çin’den İtalya’ya, İran’a, Fransa’ya kadar yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

California eyaletinde koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakasının kaydedilmesinin ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

Sacramento yakınlarındaki hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki hasta, California eyaletinde hayatını kaybeden ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki vaka sayısı ise 150 olarak açıklandı

05/03/2020 11:40
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