Koronavirüs İtalya'dan hızla yayılıyor

Çin'den sonra hızla İran ve İtalya'da görülen koronavirüs vakaları tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre ve Kuzey Afrika'da da Cezayir, ülkelerinde görülen vakaların İtalya'ya seyahat eden hastalardan kaynaklandığını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre koronavirüs testinin pozitif çıktığı ilk Latin Amerika ülkesi ise Brezilya oldu. Virüsü kapan Brezilyalının, İtalya'dan ülkeye uçtuğu belirtildi.

Koronavirüsün Avrupa'da en etkili olduğu ülke olan İtalya'da 300'den fazla vaka görüldü, 11 kişi de virüs nedeniyle öldü. Ama İtalya'nın komşuları, 'orantısız bir önlem' olacağı gerekçesiyle sınırları kapatmıyor.

Salı günü toplanan Fransa, Almanya, İtalya Sağlık Bakanları ile Avrupa Komisyonu yetkilileri sınırların açık tutulacağını söyledi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza "Sınırlara saygı duymayan bir virüsten bahsediyoruz" dedi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da komşuların durumu 'çok, hem de çok ciddiye aldıklarını' ifade etti.

İngiltere'de, tatillerini İtalya'nın kuzeyinde geçirip ülkeye dönen öğrenciler evlerine gönderildi. Hükümet, seyahat edenler için yeni yönetmelik hazırlıyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock İtalya'dan uçuşları durdurma planları olmadığını söyledi. Hancock, "İtalya'ya bakın, Çin'den tüm uçuşları durdurdular ama şimdi Avrupa'da virüsten en kötü etkilenen ülke yine İtalya" dedi.

Avusturya: Inssbruck 'ta yaşayan genç bir İtalyan çiftte koronavirüs olduğu tespit edildi. Gençlerden biri kapatılan otelde çalışıyordu.



İsviçre: İtalya sınırındaki Ticino'da yaşayan 70li yaşlarında bir kişinin 15 Şubat'ta Milano'da virüse yakalandığı şimdi karantina altında tutulduğu bildirildi



Hırvatistan: İtalya'dan kısa bir süre önce Hırvatistan'a dönen bir erkek, Balkanlarda virüse yakalandığı tespit edilen ilk kişi oldu



İspanya: İtalya'nın kuzeyinden Barselona'ya dönen bir kadın, ülkedeki ilk koronavirüs vakası oldu



Fransa ve Almanya: Kısra bir süre önce İtalya'ya gidip ülkelerine dönenler arasında yeni vakalar olduğu bildirildi

26/02/2020 09:35