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Fransa Cumhurbaşkanı Macron yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

Macron, sarı yeleklilerin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlenen müzakere toplantılarını yönetmek için 15 Mart’a kadar yurt dışı ziyaretlerini iptal etti.

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08/02/2019

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlenen müzakere toplantılarını yönetmek için 15 Mart’a kadar yurt dışı ziyaretlerini iptal etti.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un, sarı yeleklilerin sebep olduğu sorunları çözmek amacıyla 15 Mart’a kadar sürecek müzakere toplantılarını yönetmek için ülkede kalacağı kaydedildi.

Macron’un gelecek hafta Almanya’da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı’na katılmayacağı ve tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Macron’un Münih Güvenlik Konferansı’nda görüşmesi bekleniyordu.

(AA)

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