'90 bin pet şişe'li protesto

Bugün sona eren Londra Moda Haftası’nda, çevre ve sürdürülebilirlik öne çıkan tartışma konularından oldu.

“Tek kullanımlık plastik ve bunların yol açtığı çevre kirliliği sorunu çok yaygın” diyen ünlü İngiliz modacı Anya Hindmarch, plastik kirliliğine dikkat çekmek için cesur bir adım attı. 52 yaşındaki modacı, Londra'daki tüm mağazalarını yaklaşık 90 bin tane pet şişeyle doldurdu.

BEŞ MAĞAZAYI KAPATTI

Hidmarch, üç günlüğüne beş mağazasını on binlerce pet şişeyle doldurabilmek için yerel topluluklardan yardım aldı.

Bir aktivizm hareketi olan “Yok Oluş İsyanı”, cumartesi günü düzenlediği protestoyla, giyim endüstrisinin çevre üzerindeki zararlı etkisine dikkat çekmek için Londra Moda Haftası etkinliğinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Ama moda tasarımcısı Hindmarch, çevreyle ilgili farkındalığı artırmak ve plastik sorununa dikkat çekebilmek için farklı bir yol seçti.

İngiliz tasarımcı, mağazalarını 90 bin pet şişeyle doldurmasının sebebini şöyle açıkladı: "90 bin, çünkü bu, her altı saniyede bir dünyada satın alınan pet şişe sayısını ifade ediyor."

"BEN BİR PLASTİK ÇANTAYIM" KOLEKSİYONU

Ünlü tasarımcı aynı zamanda çevre bilinciyle ilgili “Ben Bir Plastik Çantayım” adında yeni bir kampanya da başlattı. Koleksiyondaki çantalar, geri dönüştürülmüş plastik şişelerle üretildi.

“Ben Bir Plastik Çantayım” koleksiyonunun piyasaya sürülmesi, 2007 yılında reklam ajansı Antidote ve sosyal değişim hareketi Shift ile birlikte başlatılan Hindmarch’ın ilk “Ben Plastik Torba Değilim” serisini takip ediyor.

18/02/2020 17:53