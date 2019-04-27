Nuance Yenikent evleri kapılarını açtı

Uzun yıllardır sektörde bulunan ve başarılı birçok projeye imza atan OMAĞ Development’ın hayata geçirdiği Nuance Yenikent projesinde 3+1 ve 4+1 villalar davetlilerden tam not aldı.

Projede yer alan 275 m2'lik 4+1 villaların şimdiden tükendiği öğrenilirken, satışa sunulan 3+1 villalarda merkezi ısıtma, şömine, özel tasarım mutfak dolapları, geniş bahçe, yardımcı mutfak gibi özellikler dikkat çekti.

Projeye ait villaların bahçelerinde barbekü, sulama sistemi ve ışıklandırma mevcut ayrıca bahçelerin ilk peyzajı şirket tarafından karşılanıyor.

Bugün gerçekleştirilen etkinlikle Nuance Yenikent villaları misafirlere tanıtıldı, open house etkinliğe katılan herkes tarafında incelendi. Omağ Development güvencesiyle halka sunulan villaları ciddi rağbet görürken kısa sürede tüm villaların tükenmesi bekleniyor. Omağ Development’in yenilikçi tarzını yansıttı, villalar halkın beğenisine açıldı.