İngiltere'de polisi ısıran köpek 'tutuklandı':

Northamptonshire'da yaşayan sahiplerinden kaçan dört aylık köpek kayboldu. Bir otomobilin altına saklanan köpek, kendisini trafik güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle çıkarmaya çalışan polislerden birini iki kez ısırdı.

Yarası ciddi olmayan polis yine de hastahaneye sevk edildi. Köpek ise ekipler tarafından yakalanarak hayvan ıslah evine götürüldü.

1991 yılında çıkarılan "Tehlikeli Köpek Yasası" kapsamında tutuklanan köpeğin sahipleri, hayvanın korktuğu için böyle davrandığını ve serbest bırakılması için avukatları aracılığıyla başvuruda bulunduklarını söyledi. Ayrıca, hayvanın serbest bırakılması için sosyal medyada #FreeBungle (Bungle, köpeğin adı) hashtagıyla kampanya başlatıldı.