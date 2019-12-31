Bugün 2019’un son günü…..Vatandaşlar son hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken, yetkili birimler de sorunsuz bir yılbaşı gecesi için gerekli önlemlerini aldı.

Polis de vatandaşları bir kez daha alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Birçok vatandaş yeni yılı evlerinde aileleri ve dostlarıyla birlikte karşılayacak.

2020’ye restoranlarda, otellerde ve diğer eğlence mekanlarında karşılamak isteyenler için de yılbaşı özel programları hazırlandı. Bu mekanlarda Türkiye’den birçok ünlü sanatçı sahne alacak.

Dünya, savaşların, yoksulluğun, doğal afetlerin yarattığı acılarla dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, yeni yılın insanlığa barış ve huzur getirmesi dileklerinde bulunuluyor.

Yeni yılın ilk günü olan yarın resmi tatil olacak.

Polis Genel Müdürlüğü, yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla “155 Polis İmdat”, “199 İtfaiye”, “156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Yılbaşının vazgeçilmez heyecanlarından olan piyangolar, bu yıl da yüksek miktarlı ikramiyeleriyle gündemde.

KKTC Devlet Piyangosu, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olarak 1 milyon 750 bin TL verecek. Devlet Piyangosu 31 Aralık çekilişinde toplam 3 milyon 936 bin 750 TL ödül dağıtacak.Türkiye Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişindeki büyük ikramiyesi ise 80 milyon TL.

Milli Piyango’nun bu yılki yılbaşı özel çekilişinde toplam ikramiye miktarı 436 milyon 540 bin TL olarak açıklanmıştı. (BRT)

31/12/2019 09:36