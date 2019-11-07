LBO “Sonbahar Konseri” İle Sezona Devam Etti

LBO’dan verilen bilgiye göre, şefliğini Oskay Hoca’nın yaptığı konser Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde Tanju Hoca solist olarak yer aldı.

Konser sonunda LTB Başkanı Mehmet Harmancı, şef Oskay Hoca ve solist Tanju Hoca’ya teşekkür ederek “Geçmişe güzel bir yolculuk yaptık” dedi.

Başkan Harmancı ayrıca orkestra emekçilerine ve konserin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

07/11/2019 16:24