Akgüney: Geleceğe hesabını veremeyeceğimiz bir hale soktuk memleketimizi

Muslu Akgüney, Haber Kıbrıs'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akgüney, memleketin geleceğe hesap verilemez bir duruma getirildiğini belirtti.

Akgüney: "Kıbrıs sorunu 1950'lerden beridir, Görüşmeler 1967'den beridir, KKTC ise 1983'ten beridir devam ediyor. Geçmişe dair devam edenler bunlar. Peki ya devam etmeyenler? Geleceğe hesabını veremeyeceğimiz bir hale soktuk memleketimizi. Soktuk ve kimse çıkarmak için gayret göstermiyor. Bekliyoruz belki elini taşın altına sokacak bir deli yürekli çıkar da siyasi gaile taşımadan memleketin altına üstüne getirip bu düzeni değiştirir" ifadelerini kullandı.

İşte Muslu Akgüney'in açıklaması...

Hesabını veremeyiz!!!

Kıbrıs sorunu 1950'lerden beridir, Görüşmeler 1967'den beridir, KKTC ise 1983'ten beridir devam ediyor. Geçmişe dair devam edenler bunlar. Peki ya devam etmeyenler? Huzur devam etmiyor, kültür panayırlara bağlandı, emniyet yerlerde sürünüyor, insan hakları perişan, adalet can çekişiyor, üretim yok, tüketim hoyratça, insan kayırma zirvede, haksızlık, hukuksuzluk aldı başını gidiyor, eğitim laf ola, sağlık sizlere ömür, ekonomi bitmiş, turizm cinayete kurban gitmiş, mali yapı çökmüş, halk hep bana modunda. Kurduğumuz düzen malesef geleceğimizi karartmış durumda. Türkiye ile ilişkiler hiç olmadığı kadar kötü, beceriksizlik hat safhada. Koltuk derdine düştük ama halkımız aç, reel sektör çöktü, devlet ödemesi gereken borçlarını ödemiyor, iş insanları zor durumda. İstihdam durdu, işsizlik aldı başını gidiyor. Şimdi gel de çocuklara şunu okuyacaksın bunu okuyacaksın de. Peki ya sonrası? Ne vereceğiz çocuklarımıza? Ülkemizde onları nasıl bir gelecek bekliyor? Geleceğe hesabını veremeyeceğimiz bir hale soktuk memleketimizi. Soktuk ve kimse çıkarmak için gayret göstermiyor. Bekliyoruz belki elini taşın altına sokacak bir deli yürekli çıkar da siyasi gaile taşımadan memleketin altına üstüne getirip bu düzeni değiştirir, biz de destek oluruz yoksa ileride çocuklarımızın yüzüne bakamayız

20/02/2020 12:15