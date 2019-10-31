Bolivya'daki gösteri ve şiddet olaylarında 2 ölü

Bolivya'daki seçimlerin galibi Devlet Başkanı Evo Morales destekçileri ve hile yapıldığı gerekçesiyle sonuçları kabul etmeyen muhalefetin sürdürdüğü gösterilerde çıkan şiddet olaylarında iki kişinin ateşli silahla öldüğü belirtildi. Bolivya'da, 20 Ekim Pazar günü yapılan, Devlet Başkanı Morales'in kazandığı, muhaliflerin ise hile yapıldığını iddia ettiği seçimler nedeniyle başlayan protesto ve Morales'e destek gösterileri devam ediyor. Ülke basınındaki haberlere göre, Bolivya genelinde günlerdir süren şiddet olaylarında Montero kentinde iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Montero'nun yanı sıra başkent La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Potosi ve Chuquisaca gibi önemli kentlerde de 100’e yakın kişi yaralanmıştı.

Seçim sonuçlarının denetlenmesi

Bu arada, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS), Morales'in isteği doğrultusunda sonuçları denetleme işlemi de başladı. OAS Genel Sekreteri Luis Almagro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sonuçların 10 - 12 gün içinde netleşeceğini belirtti. Almagro, denetimin tutanakların yanı sıra gözlemci raporlarını ve bunların düzenli şekilde ulaşıp ulaşmayacağını da gözden geçireceğini vurguladı. Öte yandan, Bolivya basınındaki haberlerde muhalif aday Carlos Mesa’nın OAS'nin denetimini önce kabul ettiği daha sonra reddettiği aktarıldı. Bolivya'da iki hafta önce düzenlenen seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 ile ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı. Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya en az yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

31/10/2019 11:56