Yeni Zelanda'da kıyıya vuran 50 balina öldü

Yeni Zelanda'da balina ölümleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, Chantam Adaları'nda 50 kılavuz balinası daha kıyıya vurarak can verdi.

Ülkede geçen haftadan beri 200'den fazla balinanın öldüğü belirtildi.

Balinalardan bazılarının kurtarıldığı belirtilirken, 50 tanesinin öldüğü, bir tanesinin de uyutulmak zorunda kaldığı bildirildi.

Chatham Adalar Operasyon Müdürü Dave Carlton, "Bir balinanın kurtarılma şansı yoktu. Ne yazık ki uyutmak zorunda kaldık" dedi.

Balinaların ölüm nedenleri henüz kesinleşmedi ancak yetkililer, balinaların yönlerini kaybetmiş olabileceklerini, kötü hava koşullarında ya da yırtıcılardan kaçarken hastalığa yakalanabildiklerini söyledi.

Ölüm nedeninin araştırılması için balinalardan deri örnekleri alındığı açıklandı.

Birkaç gün önce de Stewart Adası'nda 145 kılavuz balinası bilinmeyen bir nedenden karaya vurarak can vermişti. Ayrıca, ülkenin farklı bölgelerinde 10 pigme balinası ve bir ispermeçet balinası da sahile vurmuştu.