Anastasiadis’ten Üçlü Görüşmeye Olumlu Yanıt

Politis gazetesi: “Paris’te Üçlü Zirveye Yeşil Işık – Başkan Üçlüye Evet Dedi – Guterres’ten Çabaların Hızlandırılması Girişimi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla üçlü görüşme yapılması yönündeki girişimlerine olumlu yanıt verdiğini iddia etti.

Gazete, Anastasiadis’in Guterres’in üçlü görüşme girişimine olumlu bakmasına karşın görüşme gerçekleşene kadarki sürede alınması gereken çok yol olduğunu bildiği yorumunda bulunurken üçlü zirvenin 12-13 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek Barış Forumu sırasında yapılacağını öne sürdü.

Üçlü görüşme öncesinde BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelip gelmeyeceğinin henüz netleşmediğini vurgulayan gazete, BM’nin hedefinin, üçlü zirvenin ardından dışişleri bakanları düzeyinde gayrı resmi bir beşli konferans gerçekleştirilmesi olduğunu da iddia etti.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu dün yaptığı açıklamada, üçlü görüşme yapılması yönünde girişimler ve çalışmalar yapıldığını doğruladı.

Habere göre Prodromu, BM’nin liderlerle üçlü görüşme gerçekleştirme niyeti olup olmadığı ve bu yönde Anastasiadis’e yönelik bir girişim yapılıp yapılmadığı sorusuna, “doğrudan yapılan bir girişim olmadığı ancak bazı görüş yoklamaları gerçekleştiği” yanıtını verdi.

Üçlü görüşmenin “Kasım ayı civarlarında bir Avrupa kentinde olacağının kesin olduğunu” dile getiren Prodromu, Anastasiadis ve Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreterinin davetini beklerken, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla “9 Ağustos tarihli görüşmede varılan uzlaşı temelinde referans şartlarının tamamlanması için şu anda tamamen hazır olduğunu” ifade etti.

Prodromu, Türkiye’nin “gözle görülür isteksizliğine rağmen karşı tarafın da olumlu yanıt vermesini umut ettiklerini” belirterek Anastasiadis’in, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesini istediğini savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Kıbrıs Sorununda Hızlı Adımlar”

Alithia: “Prodromu: Başkan Anastasiadis Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Hazır”.

Haravgi: “Başkan Anastasiadis Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Hazır – Önümüzdeki Ay Paris’te Görüşme Olasılık Dahilinde”.

07/10/2019 11:39