Türkiye’den 15 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 40 eserin yer aldığı “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”, 21 Şubat’ta açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Sanatçıları Sergisi’nin açılışı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda saat 17.00’de gerçekleşecek.

Yağlı boya teknikleri kullanılarak hazırlanan 40 eser daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.

Türkiye'den çağdaş sanatta kendi özgün anlatım dilleri ile yer edinmiş 15 sanatçının farklı tekniklerde yapmış oldukları eserlerin yer alacağı sergide; Zafer Gençaydın, Hüsnü Dokak, Devabil Kara, İbrahim Çiftçioğlu, Cebrail Ötgün, Mehmet Yılmaz, Atila İlkyaz, Cezmi Orhan, Bünyamin Özgültekin, Atila Atar, Hayri Esmer, Erdal Aygenç, Erdoğan Ergün, Yücel Yazgın, Gökhan Okur’un eserleri sergilenecek.

Kişisel ve karma bir çok sergiye ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Türk Cumhuriyetlerinden sanatçıların hazırladığı eserlerden oluşan resim sergilerini de sürdürüyor.

Türkmen sanatçıların sergisi de Türkiye’den ressamların özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan sergiyle aynı günde açılacak.