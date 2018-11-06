Lemar'dan 'Patates' Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan ve birçok yerel ve Türkiye gazetelerine haber olan "bir kilo patatesin fiyatı 25 TL'ye yükseldi "haberleri için. fotoğrafın çekildiği Lemar Süper Market tarafından açıklama yapıldı.

Lemar'dan yapılan açıklamada, 25 tl'ye satılan ürünün "Tatlı patates" olduğu ve normal patatesten farklı bir ürün olduğu belirtildi.

TATLI PATATES NEDİR?

Tatlı patates, görünümü yüzünden benzer ismi paylaşsa da patates (Solanum tuberosum) ile çok yakın akraba değildir.Bildiğimiz patatesle hiçbir alakası olmayan, tamamen farklı bir sebzedir. Tatlı patatesin yaprakları ve filizleri yenirken, patatesin yumruları dışındaki bölümleri yenmez ve de zehirlidir. Tatlı patatesin anavatanı Orta Amerika ile Güney Amerika'nın kuzey-batı bölümleridir.