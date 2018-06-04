Bu fotoğrafı gördü… Korkudan deliye döndü!

İngiltere’nin Newcastle kentinde yaşayan Debra Demetriou, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla İngiliz basınının gündemine geldi. Demetriou, pazar günü telefonunun galerisine girdiğinde ilk kez gördüğü bir fotoğraf fark etti.

Fotoğrafın bir gece önce uyuduğu sırada çekilmiş olduğunu anlayan kadın kısa süreli bir şok geçirdi. Fotoğrafın çekildiği saatlerde evde yalnız olan ve tüm kapıların kilitli olduğunu belirten kadın, uyurken telefonu yastığın altına koyduğunu sabah da yine aynı yerde bulduğunu söyledi.

Söz konusu karede ellerinin vücuduna bitişik olduğunu o nedenle bunun bir selfie olamayacağını ifade eden Demetriou, gözlerinin yarı açık olduğunu eğer eve biri girmiş olsa göreceğini anlatıyor.

İngiltere’de sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafı yorumlayanlar ise, fotoğrafın bir hırsız ya da kadına mesaj vermek isteyen bir hayalet tarafından çekilmiş olabileceği yorumunda bulundu.