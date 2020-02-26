KKTC'de bir korona virüs şüphesi daha!
26/02/2020
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İran vatandaşı bir kadın Mağusa’dan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne koronavirüsü şüphesiyle sevk edildi.
Elde edilen bilgiye göre Norouzbahova’ya önce zatürre teşhisi konuldu ardından kontrol amaçlı kan testi yapılacağı öğrenildi.
İranlı kadının öksürük ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından Lefkoşa’daki karantina bölgesine getirildiği ve gerekli tetkiklerin başladığı kaydedildi.
Akşam saatlerinde Gribal enfeksiyon şüphesiyle İran uyruklu kadının Kunter özel hastanesine müracaatta bulundu.
Kunter Hastanesi’nde yapılan tektik sonucu İranlı kadının tedbir amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini oradaki muayene sonucu ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.