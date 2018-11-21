Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Diktatör değil mütevazıyım

Daily Exelsior gazetesinde yer alan habere göre Maduro, "Bana diktatör demeleri umrumda değil. Bana diktatör diyenlerin cehenneme kadar yolu var. Ben kim olduğumu biliyorum, Simon Bolivar'ın değerlerini taşıyan mütevazı bir adamım. Asla diktatör olamam" dedi.

ABD yönetici temsilcileri, Kolombiya Devlet Başkanı ve Amerikan Devletleri Örgütü, daha önce yaptıkları açıklamalarda Maduro'ya 'diktatör' demiş, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri ise Venezüella'da Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimleri tanımadığını açıklamıştı.

ABD'nin Venezüella'yı 'teröre destek veren ülkeler listesine' alacağı iddia edildi

Ayrıca, Washington Post gazetesinde yer alan ve bazı üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin Venezülla'yı 'teröre destek veren ülkeler listesi'ne eklediği belirtilmiş ve ilgili birimler arasında bu konuda yazışmalar yaptığı ileri sürülmüştü.

1 Kasım'da Trump, Venezüella'nın altın ihracatına yönelik yeni yaptırımlar uygulamak için talimat vermişti.

Trump, tedbirlerin Maduro hükümetinin, ülkesinin servetini kendi 'yolsuzluk amaçları' için kullanmasına karşın alındığını söylemişti.