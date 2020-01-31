Sucuoğlu, Yunan Milletvekili’nin Türk Bayrağını Yırtmasını Kınadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yunan Milletvekili’nin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasını kınadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, Yunan parlamenter Ioannis Lagos’un Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir provokasyon olduğunu söyleyerek, yayınladığı mesajla olayı kınadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayrak millettir, devlettir, egemenliktir, kısacası bir milletin bağımsızlığının, itibarının ve iradesinin sembolüdür.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Yunanistanlı milletvekilinin uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak, hadsiz ve ırkçı bir tavırla Türk Bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve Avrupa Parlamentosu tarafından ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz.

Tüm dünya bilmelidir ki, Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda yüce Türk milletinin yazdığı tarih, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile asla silinemez. O ulu bayrak; onur ve gururla, bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya her zaman devam edecektir."

31/01/2020 16:43