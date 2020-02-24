Dünyanın en büyük elektrikli aracı denemelere başlıyor

Bugüne kadar üretilen en büyük elektrikli araç ENGIE için geri sayım başladı. Filosunu modifiye etme kararı alan Anglo American tarafından geliştirilen model gücünü hidrojenden alıyor.

Söz konusu modelin üretimine bu yıl içinde başlayacağını açıklayan şirket, aracın test edileceği yeri de açıkladı.

Güney Afrika'nın Mogalakwena bölgesinde bulunan maden tesislerinde test edilecek olan aracın ağırlığı ise 290 ton olarak açıklandı.

Araç seri üretime geçinde şirketin filosundaki Dizel motorlu araçların yerini alacak.

24/02/2020 11:46