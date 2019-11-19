Özersay: HP’nin aday belirleme süreci devam ediyor

Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Haber Kıbrıs Web Tv’de Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs Programına konuk oldu.

Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday mısınız sorusu üzerine “O yönde bir karar vermedik” yanıtını verdi. Özersay şöyle devam etti: Odaklanmamız gereken şey şu andaki görevlerimizdir. Cumhurbaşkanlığı seçimine daha bir ömür var. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları çıktığı ve büyüdüğü oranda hizmet etme aşağıya doğru gider. Vatandaşın gündemi de cumhurbaşkanı kim olacak değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi hükümeti nasıl etkileyecektir. Toplumda Ersin Tatar aday olursa Kudret Özersay alınacak diye bir algı var ne düşünüyorsunuz sorusu üzerine konuşan Özersay şöyle devam etti: Devlet yönetimi bizim açımızdan gücenme üzerine yürütülen bir şey değil. Geçmişte bir çok eleştiri yapıldı ve saldırıya uğradım özelikle sosyal medyada UBP ile kurulan hükümetin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kurulduğunu iddia edenler oldu. Oysa nasıl bir durum çıktı ortaya, şimdi UBP’nin kendi adayı var. Cumhurbaşkanlığı bağlamında eğer ben UBP ile pazarlık yapmış olsaydım bugün UBP aday çıkartmazdı. Böyle bir şey konuşulmadı. Ben kimse ile herhangi bir pazarlık yapamadım. Biz UBP ile bu hükümeti kurarken cumhurbaşkanlığı pazarlığı yapmadık. Yapmadığımız da ortaya çıktı.

19/11/2019 11:23