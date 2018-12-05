İngiliz Üsleri'ndeki mültecilere İngiltere'de daimi ikamet hakkı verildi

İngiltere Hükümeti’nin, Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nde ikamet eden mültecilere, İngiltere’de daimi ikamet hakkı tanıdığı bildirildi.

Alithia gazetesi, İngiltere Hükümeti’nin bu hakkı tanıdığı mülteciler arasında, 1998 yılında adaya gelen 6 aileden 31 kişinin bulunduğunu yazdı.

Haberde, 31 mültecinin 4,5 yıldır İngiltere’ye yerleşebilmek için mücadele ettiği ve İngiltere Hükümeti’nin geçen hafta aldı kararla, bu talebi kabul ettiği belirtildi.

