Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Şili Savcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, ülkede 19-26 Ekim tarihlerinde ilan edilen acil durum süresince gösterilerde 23 kişinin öldüğünü ve soruşturmaların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, ölenlerin 16'sının yağma ve kundaklama olaylarında, 5'inin güvenlik güçleriyle çatışma nedeniyle ve 2'sinin de gözaltına alındıktan sonra karakolda öldüğü belirtildi. Ayrıca, yanarak ölenlerden 1 kişinin kimliğinin belirlenemediği ancak çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan, katılım düşük olmasına rağmen ülkenin çeşitli yerlerinde hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

01/11/2019 10:39