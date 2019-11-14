Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş TMT Anıtı’ndaki törenle anıldı

Dektaş’ın anıt mezarının yapımının sürmesi nedeniyle TMT Anıtı önünde yer alan törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, askeri zevat, kurum, kuruluş ve okul temsilcileriyle Denktaş’ın ailesi katıldı.

Tören Cumhurbaşkanı Akıncı’nın anıta çelenk sunması ve ardından saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Akıncı’nın anıt özel defterini imzalamasıyla tören sona erdi.

Akıncı özel deftere şunları yazdı:

“Aziz Lider Rauf Denktaş; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. yılında seni rahmet ve saygı ile anıyoruz.

Kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 21 Aralık 1963 tarihinden itibaren dışlanan Kıbrıs Türk halkı, kendi öz yönetimlerini oluşturmak yönünde, geçici ve otonom yönetimlerin ardından 1974 sonrasında Kıbrıs Türk Federe Devleti ve nihayetinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aşamasına ulaşmıştır.

Kuruluş Bildirgesi’nde federal çözüme açık olunacağı kayıt altına alınmış bulunan devletimizin her açıdan güçlenmesi, her yönüyle çağdaş bir yapıya kavuşması en başta halkımızın mutlu ve huzurlu geleceği açısından zorunludur.

Ekonomisi ve demokrasisi ile gelişen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, olası çözüm koşullarında eşit ve güvenli biçimde var olabileceğimizin de en önemli güvencesini teşkil edecektir.

Rum tarafının Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama çabaları karşısında, çalışma arkadaşlarınızla birlikte verdiğiniz mücadele ve bugünlere ulaşmamızdaki hizmetleriniz her zaman hak ettiği saygı ile anılacaktır.

Ruhun şad olsun.”

14/11/2019 17:47