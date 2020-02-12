Yenilebilir otların toplanması konusunda uyarı!

Tarım Dairesi yenilebilir otlar hakkında açıklama yaptı

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12/02/2020

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Yenilebilir otların toplanması konusunda uyarı!

Tarım Dairesi, tahıl alanlarında yabancı ot, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama sezonu başladığından dolayı, tahıl arazileri içerisinden yenilebilir otlar (yumurta otu, gömeç, kazayağı, kara ot vb.) toplanırken dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. 
Açıklamada, yenilebilir otların, ilaçlama yapılmamış tahıl arazilerinden toplanması, egzoz gazlarının yol açtığı ağır metal kirlilik nedeniyle yol kenarlarından veya yakınlarından toplanmaması gerektiğine vurgu yapıldı. 

 

12/02/2020 13:06
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