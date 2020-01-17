Dünya Basın Konseyleri Birliği'nden Mısır Polisine kınama

Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC) Başkanı Şule Aker, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu’nun polis tarafından basılması ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Aker, yaptığı yazılı açıklamada, “Mısır polisi hiçbir gerekçe göstermeden, ülkesinde görev yapan bir Türk basın kuruluşuna yönelik düşmanca bir tavır sergilemiştir. Bu basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır. Mısır makamları gazetecilerin neden gözaltına alındığını bir an önce açıklamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Aker, Basın Konseyi olarak, gözaltına alınan Anadolu Ajansı Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı ile Mısır vatandaşı ajans çalışanları Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Abdelselam Muhammed’in derhal serbest bırakılmasını talep etti.

17/01/2020 17:28